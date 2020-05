Meerdere verdachten gearresteerd in Belgisch onderzoek naar 39 dode Vietnamezen in koelcontainer Siebe De Voogt

27 mei 2020

10u21 1 Brugge In het Belgische onderzoek naar de 39 Vietnamezen die eind oktober in het Britse Essex dood werden aangetroffen in een vanuit Zeebrugge verscheepte koelcontainer, hebben dinsdagmorgen verschillende huiszoekingen plaatsgevonden. Er zouden meerdere verdachten gearresteerd zijn.

In een koelcontainer in Grays werden op 23 oktober 2019 de levenloze lichamen aangetroffen van 39 Vietnamezen, waaronder twee jongens van 15 jaar. Ze kwamen om door verstikking en oververhitting. Onderzoek wees uit dat de container na verscheping vanuit Zeebrugge in de haven van Purfleet werd opgehaald. Het Britse gerecht voerde de voorbije maanden onderzoek naar de containertragedie. De 25-jarige vrachtwagenchauffeur uit Noord-Ierland werd opgepakt en pleitte ondertussen al schuldig aan doodslag. Ook de organisator van de mensensmokkel zit al in de cel.

Safehouse

Dinsdag vond een doorbraak plaats in het Belgisch luik van het onderzoek naar de mensensmokkel. In alle vroegte zouden verschillende huiszoekingen hebben plaatsgevonden in het Brusselse. Speurders zouden onder andere zijn binnengevallen in een pand in Anderlecht. Dat zou dienst gedaan hebben als safehouse, waar Vietnamese vluchtelingen op weg naar het Verenigd Koninkrijk werden ondergebracht. Taxichauffeurs haalden de illegalen vervolgens op en voerden ze naar Noord-Frankrijk, waar ze in containers werden verstopt met bestemming Engeland.

Dinsdagmorgen zouden tijdens de huiszoekingen meer dan tien arrestaties zijn verricht. Onder andere de eigenares van het safehouse en verschillende taxichauffeurs zouden zijn opgepakt. Het gaat vooral om personen van Vietnamese origine, maar ook enkele Belgen zouden opgepakt zijn. Verschillende verdachten zijn aangehouden door de onderzoeksrechter in Brugge. Ook woensdag volgen nog verschillende voorleidingen. Het federaal parket bevestigt dat er dinsdagmorgen huiszoekingen plaatsvonden, maar wil verder nog geen commentaar kwijt.