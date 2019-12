Meer vrouwen in straatnamen? Brugge maakt er werk van Bart Huysentruyt

18 december 2019

15u57 0 Brugge De Brugse gemeenteraad keurde een aantal nieuwe straatbenamingen goed. Er komen drie straatnamen, genoemd naar historische vrouwen, bij in Koolkerke.

Eerder dit jaar deed tv-figuur Sofie Lemaire een oproep voor Canvas: ze spoorde gemeenten en steden aan om meer straten naar vrouwen te vernoemen, omdat die fors in de minderheid zijn. De stad Brugge werkte mee aan het programma dat daarover in 2020 wordt uitgezonden. “We doen ook effectief inspanningen om nieuwe straten te vernoemen naar vrouwen”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “In Koolkerke komen er drie bij in de verkaveling aan de Smallestraat en Brugse Steenweg. Het gaat om de Levina Teerlincstraat, Robertine Devooghtstraat en Jeanne Hermansstraat.” De eerste was een miniatuurschilderes uit de zestiende eeuw, de tweede een kunstenares uit de twintigste eeuw en de laatste de eerste beroepsfotografe in Brugge. Jeanne Hermans baatte vanaf 1882, samen met Caroline Gerard, een fotostudio uit in de Mallebergplaats.

In diezelfde verkaveling komt er ook een Zwinpolderstraat. Tot slot krijgt ook het nieuwe pleintje aan de opengelegde Kapucijnenrei nabij ‘t Zand een eigen naam: het Kapucijnenplein.