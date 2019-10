Meer vrouw op straat: pop-upstudio strijkt neer in Brugge Mathias Mariën

01 oktober 2019

10u45 2 Brugge Dit voorjaar lanceerde Sofie Lemaire de oproep #meervrouwopstraat. Samen met verschillende steden, gemeenten én het grote publiek gaat ze een jaar lang op zoek naar indrukwekkende vrouwen uit de recente en minder recente geschiedenis. Daarom staat er dinsdag en woensdag een studio op de Burg in Brugge.

Sinds woensdag 18 september trekt een pop-upteam de straat op om overal in Vlaanderen verhalen over straffe vrouwen te verzamelen. Iedereen die dat wil, kan in de rondreizende pop-upstudio van #meervrouwopstraat zijn of haar vrouwennaam komen nomineren voor een eigen straat. De pop-upstudio is op dinsdag en woensdag te bezoeken op de Burg. “Er zijn heel wat Brugse vrouwen die het verdienen om een straatnaam te krijgen. Ik doe een warme oproep aan alle Bruggelingen die een naam kennen die niet mag vergeten worden in de lijst van geweldige vrouwen, om die naam door te geven”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

De definitieve resultaten (en straten) worden in het voorjaar van 2020 gebundeld in een achtdelige reeks op Canvas.