Meer vrouw op straat? Brugge introduceert het Eleonora Verbekehof Bart Huysentruyt

06 maart 2020

De stad Brugge heeft sinds vrijdag een Eleonora Verbekehof. De kloosterzuster leidde van 1751 tot 1785 de Sint-Jansapotheek, en is onder andere bekend omwille van haar 'Winckelbouck', waarin allerlei recepten voor geneeskundige bereidingen beschreven staan.

Het boek is geschreven in het Nederlands met een sterk Brugse inslag, en is dan ook interessant om de volksbenaming van allerhande kruiden te kennen. Het is Brugge dus menens om meer vrouwelijke straatnamen te introduceren. Die oproep werd eerder door tv-maakster Sofie Lemaire gelanceerd. Brugge doet actief mee aan het programma. “Het is toepasselijk dat we het pleintje met de kruidentuin aan het Sint-Janshospitaal de naam van deze illustere zuster gegeven hebben”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “We doen met stad Brugge al enige tijd inspanningen om meer vrouwennamen in het straatbeeld te krijgen: hoewel dit geen officiële straatnaam, is dit er toch een heel mooi voorbeeld van.”