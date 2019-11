Meer ruimte voor boeken in gerenoveerde bibliotheek De Zorge Bart Huysentruyt

19 november 2019

08u43 0 Brugge Het bibliotheekfiliaal De Zorge in Sint-Kruis is klaar na een stevige opknapbeurt.

Door het intense gebruik doorheen de jaren waren de meubels en de afwerking in de bibliotheek verouderd en versleten. “De klemtoon bij de herinrichting lag op een functioneel gebruik en op duurzaamheid”, zegt schepen van Patrimonium Minou Esquenet (CD&V). “Zo is de backoffice van de bibliotheek naar de vroegere conciërgewoning op de verdieping gebracht en werd de vrijgekomen ruimte op de gelijkvloerse verdieping volledig ingenomen voor het stallen van meer boeken. Samen met een nieuw, op maat van de bibliotheek gemaakt, meubilair werd de elektrische installatie vernieuwd en aangepast.”

Ook aan de veiligheid van de werknemers en bezoekers is gedacht. Er werden asbesthoudende platen verwijderd en het gebouw werd uitgerust met een nieuwe brandcentrale. Er is een nieuwe vluchtweg gecreëerd en de toegangsdeuren worden nog vervangen door brandwerende exemplaren. In samenspraak met de toneelgezelschappen is ook de uitrusting en de werking van de cultuurzaal verbeterd. De werken duurden drie maanden en hebben in totaal 230.000 euro gekost. Op 14 december is er een opendeurdag.