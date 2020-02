Meer positieve testen tijdens bobcampagne in Brugge Mathias Mariën

12 februari 2020

08u03 0 Brugge De Brugse politie betrapte tijdens de bobcampagne afgelopen winter iets meer bestuurders onder invloed achter het stuur dan vorig jaar. Nochtans werden er minder grote acties op poten gezet. “We kozen voor kleinere verkeerscontroles. Uit de cijfers blijkt dat die even efficiënt zijn”, klinkt het.

De politie controleerde van begin december tot begin februari 2.147 bestuurders. Daarvan bleek 1,77 procent - ofwel 38 bestuurders - onder invloed van alcohol of drugs. Het jaar voordien tekenden nog dertig van de 3.252 bestuurders positief. De Brugse politie benadrukt dat er naast repressief ook preventief wordt opgetreden. Zo werd samen met de preventiedienst een actie op poten gezet waarbij bestuurders vrijwillig konden blazen. Van de 555 personen testten er 55 positief. “Wij zochten samen met hen naar een alternatieve manier om thuis te geraken”, zegt Lien Depoorter, woordvoerster van de Brugse politie.

#ZAD-campagne

In het Zonaal Veiligheidsplan, dat eerder dit jaar werd voorgesteld, staat dat de Brugse politie rijden onder invloed van alcohol en drugs als prioriteit blijft behandelen. Daarom wordt een nieuwe website gelanceerd: www.rijzad.be. “Daarop staat meer uitleg over de #ZAD-campagne, het verloop van een controle, info over hoe je rijgedrag door alcohol, drugs en medicatie beïnvloed wordt en wat de wetgeving daarover zegt”, besluit woordvoerster Lien Depoorter.