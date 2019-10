Meer leegstand in Brugge dan tien jaar geleden: “Meer winkels met beleving nodig” Stad heeft centrummanager aangesteld om winkels aan te trekken Bart Huysentruyt

13 oktober 2019

17u16 0 Brugge Er is meer leegstand in Brugge dan tien jaar geleden. Dat blijkt uit de meest recente van het onderzoeksbureau Locatus. Maar in vergelijking met andere centrumsteden doet Brugge het nog zo slecht niet. Toch heeft de stad zopas een centrummanager aangesteld. “We willen meer winkels met beleving”, zegt schepen van Economie Pablo Annys (sp.a).

Het meest recente voorbeeld is dat van Viva Sara Kaffée in het Zilverpand: die zaak sloot onlangs nog de deuren door een faillissement van de franchisenemer. Het imposante pand met groot terras staat sindsdien leeg. Ook het pand van de bekende kledingzaak Noteboom in de Smedenstraat staat nog altijd te huur. Net als de winkel ernaast van Fruithandel Versyp. In de centrlae Geldmunstraat en Zuidzandstraat zijn er lege panden die moeilijk weer ingevuld raken. Brugge zag het leegstandspercentage de afgelopen tien jaar toenemen van 5 naar iets meer dan 6 procent van het totale aantal winkelpanden.

Een drama is het niet: in Hasselt is het aantal lege panden de afgelopen tien jaar met 22 procent toegenomen. Ook in Gent en Antwerpen neemt de leegstand sneller toe dan in Brugge. Van alle centrumsteden is Brugge zelfs de beste van de klas. “Maar toch krijg je de indruk dat er veel meer leegstand is, omdat het meer zichtbaar is in de straten", stelt ook schepen van Economie Pablo Annys (sp.a) vast. “Dat is een evolutie die we willen tegengaan. Zopas hebben we een centrummanager aangesteld die proactief op zoek zal gaan naar mogelijke investeerders in Brugge. Die persoon zal ervoor moeten zorgen dat we sneller kunnen inspelen op de vraag van consumenten. Hij zal daarbij ook meer overleg plegen met eigenaars van panden. Pop-upconcepten hebben de afgelopen jaren al succes geboekt. Daar willen we absoluut mee verder.”

Volgens winkelexpert Gino Van Ossel van de Vlerick Business School is de opkomst van de e-commerce erg nadelig voor winkelstraten in ons land, zelfs voor straten in een toeristische topstad als Brugge. “Ik denk dat we op zoek moeten gaan naar winkels met dat tikkeltje extra, meer beleving", zegt Annys. “Je ziet in verschillende steden dat er niet alleen gewinkeld kan worden, maar ook genoten wordt van horeca-faciliteiten. Dat soort vernieuwende concepten kunnen ook in Brugge aanslaan en ons winkelaanbod een boost geven.”

Het Brugs Handelscentrum groepeert een pak winkels in Brugge. Zij zien de evolutie ook al een paar jaar met lede ogen aan. “Het heeft ook te maken met de vele wegenwerken die er in ons centrum zijn geweest”, zegt Piet Vanderyse. “Veel handelaars hebben dat vijf jaar lang gevoeld. Nu pas herstellen we daar weer van. De Smedenstraat is een aandachtspunt, maar ook in de andere toegangsstraten tot Brugge is er leegstand. We willen dat winkelen in Brugge gezellig en vernieuwend is. Het belangrijkste cliënteel voor onze winkels komt uit een straal van dertig kilometer van Brugge. Daarom moeten we zorgen voor voldoende bereikbare parkings in de buurt van het centrum. En ook daarop is het helaas nog een paar jaar wachten.”