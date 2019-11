Meer kerstbomen dan ooit en een kanjer van 13 meter hoog op de Burg: stad Brugge wil meer sfeer met eindejaar Mathias Mariën & Bart Huysentruyt

04 november 2019

22u59 10 Brugge Goed nieuws voor liefhebbers van ‘de gezelligste tijd van het jaar’, want de stad Brugge zet dit jaar meer kerstbomen dan ooit. Er zal een exemplaar van 13 meter op de Burg prijken: de hoogste ooit. En ook de deelgemeenten worden niet vergeten. “Er kwam de afgelopen jaren terechte kritiek”, zegt schepen Mercedes Van Volcem. “Dat kan beter.”

Bij de kerstperiode hoort sfeerverlichting, en daar is in Brugge nu al heel wat van te merken. Het zijn externe firma’s die de klus klaren. Maandagavond waren onder andere de Steenstraat, Zilverstraat, Kemelstraat, Breidelstraat, Hallestraat en Sint-Amandsstraat aan de beurt. Tegen 22 november moet alles geïnstalleerd zijn en gaat de kerstverlichting in Brugge aan.

En er is meer: de investeringen van de stad voor eindejaar lopen dit jaar hoger op dan vroeger. “Na een evaluatie van voorgaande jaren, met mindere kwaliteit en minder gevulde bomen, kiezen we nu voor mooie kerstbomen”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld).

“Zoals beschreven in ons bestuursakkoord zijn er enkele nieuwe locaties in de binnenstad en ook de deelgemeenten worden niet vergeten. Het pronkstuk zal op de Burg te zien zijn, waar een boom van maar liefst 13 meter komt. Dat is hoger dan ooit.” In de binnenstad krijgen 19 locaties een kerstboom: dat zijn er vijf meer dan vorig jaar. Zo zal er voor het eerst een kerstboom staan in het Graaf Visartpark, het Minnewaterpark, het Bargeplein, het Stationsplein en het Guido Gezelleplein.

Er kwam de afgelopen jaren terechte kritiek. Dit jaar geven we een eerste aanzet van waar we naartoe willen. Volgend jaar zal de kerstbeleving in Brugge zelfs nog uitgebreider zijn Mercedes Van Volcem (Open Vld)

12 kerstbomen op Zeedijk van Zeebrugge

De deelgemeenten dan. In Zeebrugge worden er maar liefst 12 kerstbomen op de Zeedijk en een boom centraal op het marktplein gezet. In Sint-Pieters zal voortaan ook aan de kerk een boom geplaatst worden. Ten slotte komen er in Sint-Michiels kerstbomen bij op het plein aan het kerkhof, op de rotonde van de Koning Albert I-laan en in de Rijselstraat. In de andere deelgemeenten worden de locaties van de voorgaande jaren behouden.

Handelsgebuurtekringen en individuele handelaars kunnen kleine kerstbomen plaatsen aan hun zaak, als de breedte van het voetpad dit toelaat. “We willen meer kerstbeleving in Brugge”, duidt Van Volcem de investeringen. “Er kwam de afgelopen jaren terechte kritiek. Dit jaar geven we een eerste aanzet van waar we naartoe willen. Volgend jaar zal de kerstbeleving in Brugge zelfs nog uitgebreider zijn.”

Wintergloed

De grote nieuwigheid met eindejaar is uiteraard het nieuwe lichtparcours Wintergloed, met de kunstijspiste op het Minnewater en een gezellige bar in de omgeving ervan. Klassiekers als de kerstkraampjes op de Markt en Simon Stevinplein blijven uiteraard behouden. Wintergloed start op 22 november en duurt tot met 5 januari.