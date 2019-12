Meer doen voor de Brugse deelgemeenten? Dan krijgen zij ook hun eigen nieuwjaarsreceptie Bart Huysentruyt

03 december 2019

12u22 0 Brugge Het is het Brugse stadsbestuur menens om meer te gaan doen voor de kleine deelgemeenten. De stad zet 2020 immers in met vier (!) nieuwjaarsrecepties: de traditionele op de Burg en recepties in Zeebrugge, Lissewege en Dudzele.

Op zondag 5 januari 2020 biedt de stad Brugge op de Burg van 11.45 tot 13.15 uur traditioneel aan alle Bruggelingen weer een nieuwjaarsdrink aan. Dat is een happening die telkens heel veel volk naar het centrum lokt. Er zullen drie bieren aangeboden worden: Brugse Zot, Fort Lapin en Brugse Beer. “Daarnaast schenken we ook alcoholvrij bier en via Oxfam Brugge ook glühwein, warme chocolademelk, twee soorten vruchtensap, plat en spuitwater”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Alle dranken worden geschonken in herbruikbare bekers. Vorig jaar kregen de aanwezigen voor de eerste keer blokjes Brugse kaas en frietjes aangeboden en dat zal ook op 5 januari weer het geval zijn.”

Drie opeenvolgende zondagen

Maar er is meer. Naast deze traditionele receptie op de Burg vormen vanaf 2020 ook enkele deelgemeenten het toneel voor een nieuwjaarsborrel. “Zoals we hebben aangekondigd in het beleidsprogramma 2019-2024 betrekken we ook de deelgemeenten in het feestgebeuren. Zo zullen onze inwoners nu ook terecht kunnen in Zeebrugge, Lissewege en Dudzele om het glas te heffen op het nieuwe jaar. We doen dit, omdat een aantal deelgemeenten verder van het stadscentrum liggen en een verplaatsing voor bijvoorbeeld minder mobiele medeburgers van deze deelgemeenten niet altijd evident is. Ook zij moeten kunnen meegenieten van een traktatie van de stad Brugge.” Het worden drukke dagen voor de burgemeester en zijn bestuur, want de recepties vinden telkens op een volgende zondag in de eerste maand van het nieuwe jaar plaats: op zondag 12 januari van 12 tot 13.30 uur onder de toren in Lissewege, op zondag 19 januari van 11 tot 12.30 uur in het Gemeenschapshuis van Zeebrugge en op zondag 26 januari van 11 tot 12.30 uur in zaal De Polder in Dudzele.

Op deze recepties zal een gelijkaardig aanbod van dranken geserveerd worden als op de Burg. De lokale feestcomités zorgen er voor de nodige versnaperingen.