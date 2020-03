Meer dan helft van Bruggelingen gaat naar de bib Bart Huysentruyt

04 maart 2020

Uit het recentste jaarverslag van de Brugse bibliotheek blijkt dat 57 procent van de Bruggelingen een regelmatig bezoeker is. In 2019 waren er een half miljoen ontleningen in de hoofdbibliotheek De Biekorf.

Het gaat duidelijk goed met de Brugse bibliotheken. Dat blijkt uit het jaarverslag dat je sinds vandaag kan doornemen op de bibliotheekwebsite. De bibliotheek telde in 2019 ruim 38.000 actieve leners, samen goed voor een half miljoen ontleningen in de hoofdbibliotheek en ongeveer evenveel in de filialen. In de afgelopen tien jaar nam het aantal ontleningen in de bibliotheekfilialen zelfs met 18 procent toe.

In het online jaarverslag leer je de uitgebreide werking van de bibliotheek kennen via filmpjes, fotoalbums, korte teksten, quotes van medewerkers en vrijwilligers. Het jaarverslag wijdt een uitgebreid hoofdstuk aan de erfgoedwerking. Je leest er over nieuwe aanwinsten, ontdekt dat er ook EHBO voor boeken bestaat en waar je enkele topstukken uit de erfgoedcollecties in het echt kan bewonderen. Met ook een toelichting bij De Stadsrepubliek en de nieuwe Xaverianensite blikt het jaarverslag niet alleen terug, maar krijg je ook al een beeld van enkele ambitieuze toekomstplannen van de Brugse bib.

