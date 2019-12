Meer dan 500 mensen genieten van kerstviering door gered Fiorettikoor in Kapucijnenkerk Bart Huysentruyt

25 december 2019

11u00 5 Brugge De Kapucijnenkerk zat op kerstavond afgeladen vol met meer dan 500 mensen voor de laatste kerstviering met het Fiorettikoor in deze kerk.

Onder leiding van koorleidster Hilde Neutens en zangeres Ingeborg zongen de 70 vooral jonge leden de mooiste kerstliederen tijdens de stemmige eucharistie met veel aandacht voor kinderen. Een speciaal gemaakt afscheidslied wuifde op het einde de drie paters uit, die straks naar Herentals verhuizen. De aanwezigen gaven een minutenlang applaus aan de religieuzen en in het bijzonder aan koorleidster Hilde, die dankbaar en geëmotioneerd een geschenkje ontving.

Onder de aanwezigen waren ook schepen van Sport Franky Demon (CD&V) en raadslid Pol Van Den Driessche (N-VA). Ze benadrukten dat ze er alles zullen aan doen opdat dit unieke koor ook in de toekomst nog concerten kan geven in dit gebouw, al zal het dan geen kerk meer zijn. De stad kocht de Kapucijnenkerk, maar geeft ze in erfpacht aan Toerisme Vlaanderen. Het Fiorettikoor zou sowieso haar plaats behouden om te repeteren in de kerk, al is het niet duidelijk of er nog concerten zullen zijn.