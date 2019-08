Meer dan 200 schakers uit 25 landen nemen het tegen elkaar op in Brugge BHT

08 augustus 2019

09u05 0 Brugge In het Sint-Jozefsinstituut in hartje Brugge vindt vanaf zondag 11 augustus het internationaal schaaktoernooi ‘De Brugse Meesters’ plaats.

Er nemen meer dan 200 schakers uit 25 verschillende landen deel. Het kampioenschap duurt vijf dagen en kent haar ontknoping op donderdag 15 augustus rond 15 uur. De oudste deelnemer is een Belg, Hugo Van Gompel, hij is 85 jaar. Het jongste schakertje is 8 jaar en komt uit Engeland: Elias Ruzhansky.