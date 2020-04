Meer dan 100.000 nieuwe wagens in haven van Zeebrugge geraken niet tot bij eindklant: “En we verwachten nog leveringen” Bart Huysentruyt

01 april 2020

17u48 0 Brugge De haven van Zeebrugge zoekt een oplossing voor de overvolle parkings van autobehandelaars op haar terreinen. Er staan meer dan 100.000 nieuwe wagens te wachten voor einddistributie, maar die raken door de coronamaatregelen niet ter plaatse.

Uit verschillende werelddelen blijven autoschepen, treinen en vrachtwagens aankomen met nieuwe wagens, geproduceerd vóór het uitbreken van het coronavirus. “De distributie van die nieuwe wagens richting eindklanten in Europa ligt wél stil”, zegt Marc Adriansens van International Car Operators (ICO). “En er zijn nog wagens onderweg naar hier. Onze parking van 250 hectare, goed voor 100.000 parkeerplaatsen, staat zo goed als vol.” De haven van Zeebrugge is een draaischijf voor nieuwe wagens in de wereld. Vorig jaar passeerden er 2,96 miljoen nieuwe wagens.

Uitwijkmogelijkheden zijn er nog in de achterhaven. De terreinen moeten geschikt zijn om wagens op een professionele manier te stockeren. Mogelijk moeten nieuwe schepen zelfs uitwijken naar de haven van Antwerpen.