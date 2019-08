Mayors for Peace-wimpel wappert straks aan stadhuis Bart Huysentruyt

02 augustus 2019

11u44 0 Brugge De Mayors for Peace-wimpel wappert van dinsdag 6 tot vrijdag 9 augustus aan het Brugse stadhuis.

Deze vlag wordt vanaf nu jaarlijks gehesen op 6 augustus om 8.15 uur en gestreken op 9 augustus om 11.02 uur. “Dit zijn de twee momenten waarop kernwapens in 1945 respectievelijk zijn ingezet in Hiroshima en Nagasaki”, verklaart burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Op deze manier tonen Belgische steden die lid zijn van het internationaal netwerk Mayors for Peace zich solidair met de twee steden die ooit slachtoffer werden van kernwapens. Ook Brugge is lid, vandaar dat we de vlag aan het stadhuis laten wapperen.”

Mayors for Peace is een internationaal netwerk van steden dat onder het voorzitterschap van de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki voornamelijk ijvert voor nucleaire ontwapening. Het netwerk telt vandaag 7.709 leden in 163 landen.