Maximumsnelheid langs N31 Expresweg weer overal 90 km per uur Bart Huysentruyt

06 mei 2020

17u19 0 Brugge De maximumsnelheid langs de N31 Expresweg in Brugge is weer overal 90 kilometer per uur. Dat laat het Agentschap Wegen en Verkeer weten.

In maart werd de snelheid op de N31 Expresweg tussen de Bevrijdingslaan en de A11 in Brugge verminderd van 90 km per uur naar 70 km per uur omwille van het slechte wegdek. Ondertussen werden plaatselijke herstellingswerken aan de toplaag uitgevoerd. Hierdoor kan er vanaf donderdag 7 mei weer 90 gereden worden in deze zone.