Maximum 80 mensen en 30 minuten per persoon: zo heropent hoofdbibliotheek Biekorf maandag de deuren Bart Huysentruyt

16 mei 2020

Vanaf maandag 18 mei opent de hoofdbibliotheek Biekorf in Brugge opnieuw de deuren voor het publiek. Dat gaat met stevige beperkingen samen: maximum 80 mensen tegelijk binnen en voor maximum een halfuur.

De deuren openen in de voormiddag een uur later, om 10.30 uur, maar de medewerkers zijn al een uur vroeger aan de slag om de teruggebrachte materialen die uit quarantaine komen op een veilige manier opnieuw in de rekken te zetten en de afhaalbib te organiseren. Ook die service blijft immers behouden. Teruggebrachte materialen worden drie dagen in quarantaine geplaatst alvorens ze terug in het rek belanden. Aan bezoekers wordt gevraagd om een mondmasker te dragen en bij voorkeur alleen te komen.

Lenen, terugbrengen en internetgebruik op de toestellen van de bib zullen mogelijk zijn. “We laten het niet toe om lang te blijven hangen in de bib, kranten, tijdschriften of magazijncollecties te raadplegen of om er te studeren”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “De bib zal dus even haar functie als ontmoetingsruimte nog niet kunnen vervullen.” De uitleentermijnen van de geleende materialen worden voor iedereen die materialen thuis heeft verder verlengd tot 30 juni. Terugbrengen mag en wordt aangemoedigd zodat de uitgeleende materialen opnieuw beschikbaar worden. In de andere filialen kunnen materialen binnengebracht worden tijdens de openingstijden van de afhaalbib en op woensdag tussen 14 en 18 uur.