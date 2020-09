Max Mara, met Italiaanse mode, steekt in het nieuw: “Eigenaar is dol op Brugge” Bart Huysentruyt

14 september 2020

18u24 4 Brugge In de Noordzandstraat in Brugge is de totaal vernieuwde winkel van Max Mara geopend. De enige Belgische franchise van het bekende Italiaanse merk wordt voortaan gerund door Julie Ide, schoondochter van Ivan en Lut Delobelle.

Die twee zijn in 1978 met de kledingzaak Virgul gestart in de Alberthal in de Steenstraat. De zaak bestaat vandaag nog altijd: naast Max Mara in de Noordzandstraat, waar ze al bijna twintig jaar een stek hebben. Ivan en Lut besloten het wat kalmer aan te doen en gaven het roer over aan Julie Ide. “We wilden onze Max Mara-winkel een nieuwe identiteit geven”, zegt ze. “De winkel Virgul heeft een eigen etalage, net als Max Mara. We willen vooral het verschil maken door onze mode, stijladvies en service.”

Boost voor Noordzandstraat

Het bekende merk vind je op veel plaatsen in Europa. Brugge hoort eigenlijk niet tot de zogenaamde A-locaties en er was zelfs even twijfel of Max Mara er nog een plaats had. “Maar de eigenaar twijfelde nooit: hij is dol op Brugge”, zegt Julie. “Alle winkels van Max Mara hebben evenwel dezelfde stijl en richten zich op modebewuste dames van alle leeftijden.”

Dat Max Mara een prestigieuze winkel is, geeft een boost aan de hele Noordzandstraat. Althans, dat hoopt schepen van Economie Pablo Annys (sp.a). “Deze topmerken zorgen vaak voor een kettingreactie. Ik hoop dat dat hier ook het geval is. Dit kan een trekker worden voor nog meer topwinkels in de Noordzandstraat, en bij uitbreiding in de grote winkelstraten in Brugge.”