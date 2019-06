Mauritz van KTA wint West-Vlaamse houtproef Bart Huysentruyt

15u33 0 Brugge Mauritz Callewaert van het KTA in Brugge is de grote winnaar van de West-Vlaamse houtproef.

Bijna 850 leerlingen namen deel aan de Vlaamse houtproef, waarvan 170 leerlingen uit 10 scholen in West-Vlaanderen. De houtproef wordt georganiseerd door de Confederatie Bouw Vlaamse Schrijnwerkers. Het initiatief groeide uit tot een succesvolle proef voor leerlingen uit het secundair onderwijs die de richting hout of schrijnwerkerij volgen en waarbij techniek en vakkennis centraal staan. Elke leerling moest een werkstuk maken in massief hout. De drie beste leerlingen van elke provincie dingen nog mee naar de prijs van de Vlaamse laureaat die op 7 juni in Sint-Niklaas wordt bekendgemaakt.