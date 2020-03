Matthias (35) eerste coronapatiënt die Brugs ziekenhuis mag verlaten: “39 graden koorts, uitgeput en ademhalingsproblemen. Maak geen grappen meer over corona aub” Mathias Mariën

18 maart 2020

11u40 1152 Brugge Een 35-jarige man uit Zedelgem heeft als eerst coronapatiënt het ziekenhuis is Brugge mogen verlaten. In een emotioneel bericht getuigt Matthias Van Oost over het relaas van zijn voorbije weken. “39 graden koorts, ademhalingsproblemen en uitputting, maar nu beter", schrijft Matthias.

“Ik schrijf dit niet om compassie te krijgen, laat staan om in de belangstelling te staan, maar om jullie de ernst van de situatie beter te laten inschatten”, is Matthias duidelijk. Het verhaal van de man start begin deze maand. “Op 4 maart voelde ik mij aan de zwakke kant, lichte koorts, spierpijn, droge hoest. De dag erna na ben ik naar de dokter geweest omdat het alleen maar erger werd. Diagnose: een virale infectie”, zegt Matthias. “Aangezien ik niet in een risicogebied was geweest en met niemand (voor zover ik weet) in aanraking was gekomen met het coronavirus, werd ik niet getest. Uitzieken was de boodschap. Na een week afzien zonder iets te kunnen eten, immense spierpijn, hoofdpijn, gemiddelde koorts van 38,5. Maar vooral droge hoestbuien die een uur aan een stuk bleven duren, waardoor ik naar adem moest happen en dus geen enkel teken van verbetering, voelde ik mij lichamelijk op.”

Uitgeput

Uiteindelijk viel op 12 maart het verdict: Matthias was wel degelijk besmet met het virus. “Ik kon nog met moeite iets doen. Zelfs spreken was er te veel aan omdat ik direct kort van adem was en ik voelde mij uitgeput", vertelt de man. “Ik kreeg het advies om direct naar de spoedafdeling te gaan van het AZ Sint-Jan. Er was nog niemand opgenomen met coronavirus in Brugge, dus was er op voorhand overleg van hoe zit dit zouden aanpakken. Er werd beslist om mij in intensive care te plaatsen voor minimum 24 uur gezien mijn verzwakte toestand, ademhalingsproblemen, tekenen van uitdroging, 39 graden koorts en uitputting. Eerlijk: ik moest geen twee dagen extra gewacht hebben of de toekomst zag er volledig anders uit.” Na vijf dagen quarantaine in een speciale ziekenhuiskamer, waar hij extra zuurstof kreeg toegediend, mocht Matthias het ziekenhuis verlaten. Een knuffel geven aan zijn gezin, is evenwel nog niet mogelijk. Hij moet nog drie weken alle contact met andere mensen vermijden. “Ik kreeg de eervolle vermelding om als eerste Covid-19 patiënt binnen te komen in Brugge, maar ook om als eerste patiënt terug buiten te mogen gaan", schrijft de man nog. “Corona, ‘een ver van me bedshow’.. Dacht ik toch, helaas is niks minder waar geworden.” Op het einde van zijn getuigenis roept de man nog op om géén grappen meer te maken over het virus.

