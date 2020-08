Matige start van de solden in Brugge, waar de mannen buiten de wacht houden Bart Huysentruyt

01 augustus 2020

19u19 0 Brugge De zomersolden zijn matig gestart in Brugge. Het was zaterdag wel gezellig druk in de winkelstraten, maar lang geen overrompeling. In de winkels waren er nauwelijks lange rijen te bemerken. Omdat je alleen moet shoppen, stonden veel mannen buiten te wachten tot hun partner gevonden had wat ze zocht.

Winkels zoals kledingzaak Zara en sneakershop Snipes zagen op het drukste moment van de dag de wachtrij oplopen, maar daar bleef het bij in Brugge. De solden mogen dan wel gestart zijn, in sommige winkels met kortingen tot 70 procent, een stormloop werd het lang niet. “Je voelt dat mensen vooral gericht shoppen", zegt de winkelbediende van WE Fashion in de Steenstraat. “We verkopen wel, maar er zijn geen lange wachtrijen. Het is een vreemde tijd."

Noodgedwongen of uit vrije wil

Heel opvallend in de winkelstraten waren de wachtende mannen. Zowat aan elke etalage stonden heren - noodgedwongen of uit vrije wil - op hun partner te wachten. De Mode-Unie pleit er alvast voor om toch minstens met de partner de winkel te mogen betreden. Vooral zaken met mannenmode lijden onder die maatregel.

O ja, op een handvol mensen na droeg iedereen zaterdag plichtbewust het mondmasker.