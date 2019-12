Mathilde (27) en haar oude breimachine bekroond als jonge maker van het jaar: “Droom van een breistudio én eigen collectie” Bart Huysentruyt

13 december 2019

14u08 0 Brugge Mathilde Vandenbussche (27) uit Brugge heeft de prijs van Jonge Maker 2019 gewonnen. Dat is een erkenning van Handmade in Brugge en TURBO voor ondernemerschap en ambacht. Mathilde maakte stoffen met een oude breimachine. “Ik droom van een eigen studio en een collectie", zegt ze.

Mathilde Vandenbussche studeerde af als Master in Textile Design aan het KASK, School of Arts Ghent. Met haar afstudeerproject ‘On the Hinges of the Body’ was ze al meteen één van de premiewinnaars van de Prijs voor Vormgeving 2016 van de provincie West-Vlaanderen. Vandaag is ze vooral bezig met het ontwikkelen van breiwerk op handbreimachines en wil ze graag op korte termijn haar eigen collectie op de markt brengen.

Stalenbibliotheek

Haar grote droom? Het oprichten van een eigen breistudio: een plaats waar kennis doorgegeven wordt en waar verschillende ontwerpers samen kunnen werken. Daarbij wil ze ook graag een stalenbibliotheek ontwikkelen en een website waarop de kennis kan worden gedeeld. De jury van Handmade in Brugge en TURBO beloonden haar met de prijs omwille van haar eigenzinnig werk. “Mathilde gaf een zeer overtuigende uiteenzetting en getuigt van een sterke persoonlijkheid. Haar werk staat voor een ware revolutie van de handbreimachine", klinkt het.

Garen worden stof

“Dat zijn heel mooie woorden”, reageert de laureate, die in 2020 aan de slag gaat in het Textielmuseum van Tilburg in Nederland. “Ik hoop dat werk te combineren met mijn eigen studio”, zegt ze. “Ik kies bewust voor een handbreimachine uit de jaren zestig van vorige eeuw. Met zo’n machine maak ik van garen lappen stof. Het liefst van al begin ik te experimenteren, zowel met materialen als technieken. Die ervaringen wil ik delen op een website of in een boek. Het moet resulteren in een stalenbibliotheek, waar meubelmakers of modeontwerpers stoffen kunnen kiezen.”

Babydekens

Maar Mathilde wil ook graag zelf wat maken, omdat ze voelt dat daar vraag naar is. “Enkel stoffen maken, als tussenpersoon, is niet genoeg. Ik denk eraan om op korte termijn een kleinschalige collectie te lanceren met handgemaakt breigoed. Dat gaat van babydekens tot sjaals en sokken. Het is nu eenmaal leuk om ook feedback te krijgen op je werk, ook van consumenten. Een eigen collectie is daar de ideale gelegenheid voor.” De 27-jarige Brugse had altijd al een passie voor textiel, niet eens ingegeven door familie. “Ik ben dol op stoffen en breien", zegt ze. “Het zou mooi zijn mocht ik mijn plannen kunnen realiseren. Dat hangt op dit moment ook nog wat af van mijn nieuwe job in Nederland. Als het te combineren valt, ga ik er helemaal voor.”