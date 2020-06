Massale vissterfte in Ringvaart door milieuvervuiling: “Toevoer naar reien is afgesloten” Bart Huysentruyt

24 juni 2020

12u51 0 Brugge Er sterven momenteel massaal veel vissen in de Brugse Ringvaart en het kanaal Gent-Oostende. Onder meer aan de Katelijnebrug is dat op te merken. Milieuvervuiling in het kanaal ligt aan de basis.

Afgelopen weekend meldde de Vlaamse Waterweg dat er zich ter hoogte van Aalter en Beernem vermoedelijk een milieu-incident heeft voorgedaan, waardoor het water in het kanaal Gent-Oostende zwaar vervuild is. “Dit heeft ook gevolgen voor het water in onze ringvaart”, zegt Brugs schepen van Leefmilieu Franky Demon (CD&V).

Wateranalyses

De Vlaamse Waterweg probeert de vervuiling zo snel mogelijk af te breken en het waterleven te beschermen door zuurstof in het water te brengen met beluchters. De vervuilingspluim heeft de Brugse ringvaart bereikt en dat is te merken aan de massale vissterfte. Momenteel voorziet de Vlaamse Waterweg beluchting aan de Dampoort en de Katelijnebrug, terwijl de Brugse brandweer in samenwerking met de stadsdiensten extra beluchting voorziet ter hoogte van de Coupure. “Het Brugse stadslabo sloot maandag al preventief de toevoer van kanaalwater naar de reien af, om de waterkwaliteit in de binnenstad te vrijwaren”, vertelt Demon. “Hierdoor kan het zwemmen aan de Coupure ook veilig blijven doorgaan. Het Brugse stadslabo biedt ook extra ondersteuning aan met wateranalyses en er helpen verschillende stadsdiensten mee aan het voorzien van extra beluchting in de Rreien.”

De vervuilingspluim beweegt zich nu verder richting de handelskom en zal zo verder richting Oostende gaan. “We hopen de vervuiling zo snel mogelijk af te breken met de extra beluchters”, zegt Demon.