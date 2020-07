Massale vissterfte in Brugge is te wijten aan accidenteel lek bij Aveve Mathias Mariën

02 juli 2020

16u29 0 Brugge De massale vissterfte in de Brugse wateren is ontstaan door een accidenteel lek, en dus niet door een illegale lozing zoals eerst werd gevreesd. Het lek is ondertussen gedicht. Aveve, het bedrijf waar het lek ontstond, nam al enkele maatregelen om te vermijden dat het in de toekomst nog kan gebeuren.

Het waren hartverscheurende beelden vorige week. De brandweer, de Brugse stadsdiensten en de civiele bescherming haalden in enkele dagen tijd maar liefst 3 ton dode vis uit het water. Al snel was duidelijk dat een milieuvervuiling aan de basis lag én dat die afkomstig was van een bedrijf uit Aalter. Uit verder onderzoek is nu gebleken dat er van een opzettelijke lozing - er kwam 175 ton vinasse (een bijproduct van de suikerindustrie) in het water - geen sprake is. Het ging om een lek bij een veevoederbedrijf dat ondertussen is gedicht. Aveve nam ook al verdere maatregelen.