Marthe (10) uit Brugge maakt corona-lied: “Na het zien van mijn lege stad, moest ik iets schrijven” Bart Huysentruyt

20 maart 2020

09u11 0 Brugge De 10-jarige Marthe Vlaeminck uit Brugge heeft een eigen corona-lied geschreven. Dat deed ze samen met haar papa Bart. “Toen ik mijn lege stad zag, moest ik er iets over schrijven.”

Wat doe je wanneer je door Corona verplicht thuis zit en je vriendinnen niet kunt zien? Een corona-liedje maken, bijvoorbeeld. Dat is precies wat de 10-jarige Marthe Vlaeminck deed. Na een ritje door Brugge was het haar opgevallen hoe niemand nog op straat liep. Ze stak met haar papa, singer-songwriter Bart Vlaeminck, de koppen bij elkaar en samen schreven ze een tekst. Het lied werd vervolgens met het hele gezin opgenomen. Marthe nam samen met haar vader de zang voor haar rekening en speelde een stukje op haar sax, mama Béa voegde er een lijntje fagot aan toe en Bart tekende voor het gitaarwerk. Er kwam ook een filmpje bij. “We hebben het clipje naar de juf gestuurd en die heeft het dan gedeeld op Facebook”, vertelt het meisje dat in basischool Sint-Lodewijks Kristus-Koning les volgt.

De integrale tekst vind je hieronder:

Ik ben net terug van buiten

In onze stad was het zo stil

Er liep geen hond meer door de straten

Want niemand die nog shoppen wil.

Thuis maak ik braafjes al mijn taken

Rekenwerk, muziek en taal

En om niet achterop te raken

kijk ik ‘s middags naar ‘t journaal

Er is corona in het land

en wat is mijn goede raad?

Blijf maar binnen in je huis

Voordat iemand niezen gaat.

Een supermarkt zat zonder water,

geen pasta, rijst, wc-papier

Maar die meneer die dingen hamstert

Hield blijkbaar toch niet echt van bier.

Ik denk heel vaak aan mijn vriendinnen

En aan mijn juf ook wel een keer

Ik hoop dat dit vlug overgaat

Want het is niet zo leuk, meneer.

Er is corona in het land

en wat is mijn goede raad?

Blijf maar binnen in je huis

Voordat iemand niezen gaat.