Marktkramers moeten minder betalen: Brugge herziet belastingsreglement Bart Huysentruyt

24 augustus 2020

15u39 0 Brugge De stad Brugge herziet haar belastingsreglement voor marktkramers. Ze moeten vanaf september tot eind dit jaar slechts de helft van de standrechten betalen.

Het gaat om marktkramers die op de openbare markten goederen verkopen. “Deze vermindering houdt een halvering van de tarieven voor standrechten in en treedt in werking vanaf september tot eind dit jaar”, vertelt schepen van Financiën Mercedes Van Volcem (Open Vld). Een halvering is noodzakelijk om het aantal marktkramers voldoende op peil te houden, motiveert de stad. “Zo blijven we een kwaliteitsvolle markt voorzien voor al onze Bruggelingen.”