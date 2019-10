Marinier (32) opent nieuw danscafé 2nd Round in pand omstreden Suite17: “Hier géén drugs en liefst ook geen tieners” Mathias Mariën

02 oktober 2019

17u27 3 Brugge Het Brugs uitgaansleven is vanaf vrijdagavond een café rijker. Marinier Bram Smet (32) opent ‘2nd Round’ in het pand waar voorheen het omstreden ‘Suite17' was gevestigd. Nog voor de opening trekt Bram een duidelijke grens. “Wie drugs gebruikt of bij zich heeft, vliegt onherroepelijk buiten en komt nooit meer binnen.” Ook tieners ziet de nieuwe zaakvoerder liever niet komen. “Ik ben géén babysit”, lacht Bram.

Aan ervaring geen gebrek bij Bram. De Bruggeling was ruim 10 jaar barman in Charlie Rockets en heeft heel wat vrienden in het Brugse horecaleven. Met ‘2nd Round’ maakt de dertiger eindelijk zijn grote droom waar. “In het verleden dacht ik er al vaak aan een eigen café te openen. Alleen was het nooit het goede moment. Nu vielen alle puzzelstukjes samen”, vertelt Bram. Opvallend: naast cafébaas blijft de man ook actief als marinier. “Evident zal dat zeker niet zijn. Maar ik kan rekenen op een goede vennoot die achter de bar zal staan als ik op zee ben.”

Nieuwe start

Het nieuwe café in de Sint-Jansstraat komt in het pand waar voorheen Suite17 was gevestigd, dat een ietwat slechte reputatie had en zelfs eens de deuren moest sluiten op bevel van het stadsbestuur. “2nd Round wordt een volledig ander café”, benadrukt Bram. “We zullen elk weekend werken met dj’s en verschillende soorten muziek, maar willen zeker rekening houden met de buurtbewoners.” Hij stelt meteen duidelijke grenzen. “Het café is vooral gericht op 25-plussers. Tieners die komen om hun portefeuille leeg te drinken en kabaal te maken, daar heb ik geen behoefte aan. Ik ben geen babysit”, glimlacht Bram. “En druggebruikers moeten zich al helemaal geen illusies maken. Wie drugs gebruikt of bij zich heeft, vliegt onherroepelijk buiten en mag nooit meer binnen.”

Shotjes

De naam ‘2nd Round' blijkt niet zomaar gekozen. “Ik zie dit als een nieuw hoofdstuk in mijn leven. Het heeft dus zeker een persoonlijke betekenis", vertelt Bram. Al is het ook een verwijzing naar het concept van het café. Achter de bar hangt namelijk een ‘rad van fortuin’ waar iedereen bij de tweede bestelling aan mag draaien. Je hebt altijd prijs. “Je kan van alles winnen, van shotjes tot een korting op je volgende bestelling”, legt Bram het idee uit. Die shotjes vormen samen met cocktails de basis van ‘2nd Round’. “Het worden de specialiteiten van het huis. Vooral met de shotjes willen we het verschil maken.” Hoeveel verschillende soorten er precies op de kaart zullen staan, is moeilijk te voorspellen. Het is de bedoeling een grote variatie aan te bieden én elke week andere soorten te presenteren aan de feestvierders. Wat wel vast staat: het gaat van klassiekers als sambucca en tequila tot specialiteiten als brain- en jelloshots. Maar er zijn ook diverse bieren en frisdranken. Het café zal enkel op maandag en dinsdag gesloten zijn. De opening vindt vrijdag plaats vanaf 21 uur.