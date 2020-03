Marine onderschept transmigranten op zee én blaast oorlogsmijn op Sabine Van Damme

04 maart 2020

21u19 0 Brugge Het Belgisch patrouillevaartuig ‘P901 Castor’ heeft een drukke nacht achter de rug. In de nacht van dinsdag op woensdag spotten ze eerst transmigranten die vanuit de haven van Zeebrugge de oversteek naar Engeland waagden, een half uur later kregen ze een dringende oproep van een vissersboot die per ongeluk een oorlogsbom had bovengehaald.

Op dinsdagavond om 21.15 uur spotte de P901 Castor transmigranten die de oversteek naar Engeland wilden maken, vanuit de haven van Zeebrugge. “De standaardprocedures traden in werking, en de Politie en Douane konden twee verdachten inrekenden", meldt commandant Olivier Vogels.

Kort daarna, omstreeks 21u45, kreeg hetzelfde marineschip een dringende oproep binnen van een Belgische vissersboot, de ‘Z.700 Bravehaert’. “Die had een nogal explosieve vangst bovengehaald”, zegt Vogels. “De bemanning van de kotter trof in hun netten niet enkel vis aan, maar ook een oude zeemijn. Of het springtuig nog actief was kon de bemanning uiteraard niet weten. De Castor, met een team van DOVO aan boord, bood samen met het patrouillevaartuig van de Scheepvaartpolitie en het patrouillevaartuig van de Douane onmiddellijk hulp. Er werd een perimeter op zee ingesteld om andere schepen uit de buurt te houden. “Na controle werd het vissersvaartuig naar Zeebrugge begeleid. In de beschutting van de militaire haven werd de oude zeemijn dan overgeladen naar het patrouillevaartuig Castor. Woensdagochtend om 07u40 is die dan gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Dat zorgt altijd voor een spectaculair watergordijn.” De Belgische en Nederlandse zeebodem liggen nog vol springtuigen uit de Tweede Wereldoorlog. De marine controleert geregeld de vaargeulen, maar toch gebeurt het af en toe dat vissers een bom bovenhalen. Dan komt de marine ter plaatse om te zorgen dat er geen ongelukken gebeuren.