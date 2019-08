Maria en Robert zijn 60 jaar getrouwd Redactie

26 augustus 2019

13u36 0

Maria Depré (80) en Robert Vandierendonck (87) vierden hun diamanten bruiloft in het bijzijn van de grote familie die ze samen al uitbouwden. Het koppel huwde op 9 juli 1959 en woont in de Moerkerkse Steenweg in Sint-Kruis. Maria en Robert, voormalig leraar houtbewerking, voedden er vier dochters op: Sabine, Katrien, Bernadette en Lutgarde. Uit de huwelijken van de vier dames kwamen twaalf kleinkinderen voort: zeven meisjes en vijf jongens. Ondertussen maken ook al tien achterkleinkinderen het huisje van Maria en Robert onveilig.