Margueritte viert eeuwfeest in het dienstencentrum: “Lang leven door veel te wandelen” Bart Huysentruyt

05 februari 2020

15u12 0 Brugge Margueritte Suvee vierde in het dienstencentrum Levensvreugde in Lissewege haar honderdste verjaardag. Dat gebeurde in bijzijn van familie en vrienden.

Margueritte werd op 5 februari exact honderd jaar geleden geboren in Zwankendamme. Haar hele leven al is ze nauw verbonden met de buurt en de bewoners. Ook in dienstencentrum Levensvreugde is ze een graag geziene bezoeker. Ze wandelde de voorbije jaren gezwind van bij haar thuis in Zwankendamme tot aan het Lisseweegs Vaartje. “Het belang van ’10.000 stappen per dag’ hoef je aan mij niet meer uit te leggen”, vertelt de kranige eeuwelinge.”

Ook de bezoekers en de centrumverantwoordelijke van Levensvreugde noemen Margueritte een pientere en inspirerende dame: altijd bij de pinken, open van geest, actief lid geweest van S-Plus en Viva. Omdat het lichaam de laatste tijd minder goed wil, verblijft Margueritte sinds vorig jaar in een serviceflat in Knokke-Heist. “Maar we zijn apetrots dat we haar hier in stijl mogen huldigen”, zegt OCMW-voorzitter Pablo Annys (sp.a). In stijl: dat betekende een bos bloemen, geschenkmanden, koffie, taart én applaus. Margueritte Suvee genoot met volle teugen.