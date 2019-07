Marcel (78) en Gwendolyne (81) zoeken getuigen van aanrijding met vlucht op E40. “Enorm geschrokken, maar veel geluk gehad” Bart Boterman

05 juli 2019

13u29 14 Brugge Het echtpaar Marcel Sioen (78) en Gwendolyne Haesebrouck (81) uit Koolkerke bij Brugge is op zoek naar getuigen van een harde aanrijding met vluchtmisdrijf op de E40, zondagavond kort voor de parking in Westkerke. “Mijn ouders hebben veel geluk gehad en waren enorm geschrokken. Nu zitten ze wel met een kapotte wagen”, zegt dochter Carine De Vuyst. De aanrijder pleegde al slalommend vluchtmisdrijf.

Marcel en Gwendolyne reden zondagavond rond 19.30 uur via de E40 terug naar Brugge na een dagje Nieuwpoort, aan ongeveer 120 kilometer per uur. Kort voor de parking in Westkerke voelden ze plots een hard klap. Als bij wonder kon Marcel zijn stuur onder controle houden. “Mijn ouders wisten niet wat er gebeurde. Met de daver op het lijf zagen ze voor zich nog een auto zwalpen en al slamommend wegscheuren. Maar de nummerplaat hebben ze niet meer kunnen zien, noch om welk type auto het ging”, vertelt Carine over het ongeval van haar ouders.

Nadien stopten Marcel en Gwendolyne op de parking van Westkerke om de schade te bekijken. Ze beseften dat ze aan erger ontsnapt waren. Daarna namen ze de eerstvolgende afrit om vervolgens aan een slakkentempo naar Brugge te rijden en aangifte te doen bij de politie. Zonder gegevens over de aanrijder weliswaar. “Daarom zijn we zijn op zoek naar getuigen. Verschillende automobilisten moesten hard in de remmen gaan en deden teken naar mijn ouders. Misschien heeft iemand het type van de wagen of de nummerplaat onthouden”, gaat Carine De Vuyst verder. Want haar ouders dreigen zelf op te moeten draaien voor de kosten.

Herstelkosten overstijgen waarde

“De auto is al van leeftijd en de herstelkosten wegen niet op tegen de waarde. Het gevolg is dat mijn ouders nu zonder auto zitten, want de wagen raakt nooit meer door de keuring. Gezien de aanrijder niet bekend is, wordt de verzekering ook een moeilijke kwestie. Wie iets bruikbaars heeft gezien, roep ik op om de politie van Brugge te contacteren ”, besluit ze.