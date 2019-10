Mantelzorgster krijgt 6 maanden cel, nadat ze vrouw bestal die in coma lag Siebe De Voogt

21 oktober 2019

13u40 4 Brugge Een 56-jarige vrouw uit Brugge heeft 6 maanden cel met uitstel gekregen voor het bestelen van een vrouw die in coma lag. Carine D. werkte als mantelzorgster voor het 69-jarige slachtoffer.

De vrouw uit Assebroek was hulpbehoevend en kreeg daarom twee mantelzorgers toegekend. De man en vrouw kregen elk een huissleutel, zodat ze altijd in de woning van C.C. zouden binnen kunnen. Op 6 juli vorig jaar liep het mis. C. kwam ten val en belandde in een coma. Ze zou uiteindelijk op 23 juli overlijden. Vier dagen na de opname zag de stiefzoon van het slachtoffer de bromfiets van Carine D. (56) uit Brugge voor haar woning staan. “Hij belde aan en beklaagde deed open”, vertelde de procureur in de Brugse rechtbank. “Bij een rondgang in het huis stelden de kinderen en stiefkinderen van het slachtoffer vast dat een enveloppe met 500 euro cash geld, een gouden horloge en een bankkaart verdwenen waren.”

Met de bankkaart werd op 7 juli 800 euro afgehaald in een ING-bankkantoor. Carine D. ontkende aanvankelijk dat zij achter de geldafhaling zat, maar bekende vorige maand tijdens de zitting. De diefstallen in de woning van het slachtoffer bleef ze wel ontkennen. De rechter sprak haar daar maandagmorgen ook voor vrij wegens teveel twijfel. Voor de diefstal van bankkaart en het afhalen van de 800 euro kreeg de mantelzorgster 6 maanden cel met uitstel. Ze moet ook 800 euro boete betalen.