Mantelzorgers nemen drugshandel van vrouw met longziekte over bij ziekenhuisopname Siebe De Voogt

12 maart 2020

16u39 48 Brugge “De maatschappij kon niet solidairder zijn en wat doe jij? Drugs verkopen!” De procureur haalde donderdagmorgen hard uit naar een 62-jarige vrouw uit Brugge. Ondanks een zware longaandoening bracht M.C. tóch speed en cannabis aan de man. Op moment dat ze in het ziekenhuis opgenomen was, zetten twee mantelzorgers haar handeltje verder.

Het onderzoek ging in oktober 2018 van start, toen de politie informatie in handen kreeg over M.C. (62) uit Brugge. De vrouw zou vanuit haar woning marihuana en speed verkopen. Toen ze op 24 oktober vorig jaar ontslagen werd uit het ziekenhuis, werd tussengekomen. “Amper een dag na haar ontslag werd de beklaagde al bevoorraad door haar neef”, stelde de procureur. “Hij had 50 gram speed en 6 gram cocaïne op zak. In de woning vonden we 62 gram cannabis en wat speed terug.” S.D. (57) uit Lichtervelde had in z’n eigen huis zelf ook meer dan een kilo speed en wat cannabis liggen. Zijn nicht bleek aan COPD te lijden: een ernstige longaandoening. “Ze had tijdens de huiszoeking een neuskatheter in om voldoende zuurstof te krijgen en bekende dat ze speed en cannabis verkocht. Zelf gebruikte ze naar eigen zeggen al jaren niet meer. Niet verwonderlijk, gezien haar ziekte.”

Asociale houding

Het openbaar ministerie laakte de asociale houding van M.C. “Ze werd perfect door de maatschappij opgevangen. Solidairder konden we niet zijn. Deze vrouw kreeg een mantelzorgpremie, woonde in een sociale woning, genoot van een verlaagd tarief voor de nutsvoorzieningen én kreeg een ziekte-uitkering. Tóch dealde ze nog om extra geld te verdienen. Het is een cynisch verhaal. De beklaagde was aan het wachten op donorlongen, maar verkocht intussen drugs en tastte zo de gezondheid van andere mensen aan.” M.C. moest de voorbije jaren geregeld opgenomen worden in het ziekenhuis. Tijdens de opnames namen de mantelzorgers van de vrouw haar handeltje over. R.M. (45) uit Brugge en B.M. (48) uit Zuienkerke riskeren 1 jaar cel. Voor M.C. werd 30 maanden cel gevraagd.

De advocaat van de vrouw drong aan op een milde straf. “Mijn cliënte kan momenteel niet meer bewegen”, pleitte meester Mathieu Langerock. “Veel kan ik hier niet vragen. Ze kan immers geen werkstraf uitvoeren of voorwaarden naleven.” De neef van de vrouw hangt 37 maanden gevangenisstraf boven het hoofd en vroeg om een voorwaardelijke straf. Ook de zoon van de man stond mee terecht voor het bezit van drugs. Daarvoor riskeert hij 10 maanden gevangenisstraf. Naast de celstraffen vorderde het openbaar ministerie ook een verbeurdverklaring van in totaal 142.500 euro. Uitspraak op 9 april.