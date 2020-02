Mannen ontkennen dat ze als “undercoveragenten” tieners beroofden: “We wilden enkel dat ze stopten met cannabis te gebruiken” Siebe De Voogt

11 februari 2020

16u44 0 Brugge Twee Bruggelingen verschenen dinsdagmorgen voor de rechter, omdat ze zich anderhalf jaar geleden voor undercoveragenten uitgaven. Ze beroofden op die manier volgens het parket twee tieners, al ontkennen ze dat zelf ten stelligste. “We wilden enkel dat ze zouden stoppen met cannabis gebruiken.”

De Brugse politie begaf zich op 27 augustus 2018 naar het park nabij de Smedenpoort in Brugge. Drie tieners vertelden hoe op een bankje zaten en door twee mannen werden benaderd. Ze vroegen hen recht te staan en hun zakken leeg te maken. “We zijn van de undercoverpolitie”, zouden de mannen zich hebben voorgesteld. De tieners leegden hun zakken en legden hun spullen op de bank. De zelfverklaarde agenten zouden daarop van twee van hen respectievelijk een portefeuille en multimediaoortjes meegenomen hebben. De politie zette meteen een zoektocht op in de buurt. Twee verdachten konden even verderop worden opgepakt. R.T. (26) uit Assebroek en M.P. (33) uit Sint-Kruis hadden weliswaar geen gestolen spullen op zak. Op de gsm van die laatste troffen de agenten wel een foto aan van een identiteitskaart. De eigenaar was op 20 juli aan het station staande gehouden door M.P. De man had zich voorgedaan als agent en een foto van zijn paspoort getrokken.

Het parket vorderde voor beide mannen een strenge, effectieve straf. R.T. vroeg echter de vrijspraak. Volgens zijn advocaat Koen Blomme was er geen sprake van een diefstal. “Mijn cliënt zag die jongeren in het park drugs nemen”, legde hij uit. “Hij was daartegen en besloot hen aan te spreken. Nooit heeft hij zich voorgedaan als agent of iets gestolen. Die verdwenen spullen zijn zelfs nooit ergens teruggevonden.” M.P. gaf daarentegen wel toe dat hij zich uitgaf als undercoveragent. De diefstal betwistte hij eveneens. “Mijn cliënt is zelf gebruiker, maar zegt zelf absoluut tegen drugs te zijn. Zeker voor minderjarigen. Hij sprak hen bijgevolg aan en deed zich voor als agent om indruk te maken. Dat was ook bij de eerste feiten aan het station het geval.” Uitspraak op 10 maart.