Mannen die geklist werden na wilde achtervolging op E403 verdacht van reeks inbraken in Brugge Mathias Mariën

18 augustus 2019

11u37 8 Brugge De twee verdachten die donderdagavond in Torhout werden gevat na een achtervolging op de E403, worden verdacht van een reeks inbraken in de villawijk Tillegembos in Brugge.

Het gaat om een 30-jarige Kroaat en 33-jarige Fransman. De achtervolging begon even voor 18 uur, toen de politie de Seat Ibiza ter hoogte van Brugge wilde controleren. Bij het zien van de politie vluchtte de wagen weg. Verschillende politiediensten zetten meteen de achtervolging in. De Seat reed met hoge snelheid richting Torhout, waar hij de afrit nam. De bestuurder verloor echter de controle over zijn stuur en maakte een slipper. De politie kon hem ter plaatse in de boeien slaan.

Twee andere inzittenden vluchtten een maïsveld naast de snelweg in. Meteen zette de politie alle wegen in de buurt af. Slechts luttele minuten later kon één verdachte door een speurhond worden aangetroffen. Hij kon uiteindelijk makkelijk overmeesterd worden. De derde verdachte is nog steeds voortvluchtig. Uit verder onderzoek blijkt dat de mannen verdacht worden van een reeks inbraken in de villawijk in Sint-Michiels. Tussen 10 en 15 augustus werd daar vijf keer ingebroken. De zoektocht naar de derde verdachte gaat ondertussen verder.