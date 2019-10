Manifestatie tegen ontscheping Amerikaanse troepen in Zeebrugse haven Bart Boterman

13 oktober 2019

17u17 2 Brugge Vredesactie Brugge hield zondag een manifestatie in Zeebrugge, tegen de ontscheping van honderden militairen, helikopters en voertuigen van de Amerikaanse luchtmacht. Maandagavond zal namelijk het cargoschip Endurance aanmeren in Zeebrugge in het kader van Atlantic Resolve, een operatie om de aanwezigheid van de VS in Oost-Europa te versterken.

Operatie Atlantic Resolve is een antwoord van de Verenigde Staten op de annexatie van het Oekraïense deel van de Krim in de lente van 2014. De Amerikaanse aanwezigheid in het oosten van Europa, sinds 2016, moet Rusland ervan weerhouden om landen die allianties hebben met de VS binnen te vallen. Het Amerikaans leger gebruikt de haven van Zeebrugge en van het Griekse Volos om de luchtvaartbrigade over te brengen naar Europa en manschappen af te lossen. De Amerikaanse brigade telt zo'n 1.700 militairen, tientallen helikopters van diverse types, 2.000 voertuigen en uitrusting. Het is de derde keer dit jaar dat het Amerikaanse leger via Zeebrugge naar Oost-Europa reist.

Oproep tot dialoog

Op de betoging door Vredesactie Brugge, de lokale tak van Vredesactie Vlaanderen, kwamen een vijftiental manifestanten opdagen. “Deze crisis met Rusland duurt reeds meer dan 5 jaar zonder echt tot een ontspanning te komen. Het Westen dient een dialoog aan te gaan met president Vladimir Poetin in plaats van steeds maar militaire middelen te ontplooien aan de grenzen. De haven van Zeebrugge kan geen permanente ontschepingshaven voor US strijdkrachten zijn”, aldus Hilde Naessens van de pacifistische organisatie Vredesactie Brugge.

De groep betogers startte aan het station van Zeebrugge en liep via de Venetiëstraat, Hullstraat, Kustlaan, Tijdokstraat, Vismijnstraat, Rederskaai, Wittebanstraat, Paardenmarktstraat tot aan het Visserskruis.