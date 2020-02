Manchester-fans in Brugse binnenstad, dat is bier, bier en nog eens bier Mathias Mariën

20 februari 2020

18u01 0 Brugge Honderden supporters van Manchester United hebben donderdagmiddag de Brugse binnenstad ingepalmd. Vooral op de Eiermarkt troepten de fans al uren voor de aftrap samen. Daarbij vloeide het bier rijkelijk. Voor de cafébazen viel het wel te betreuren dat de meesten hun eigen blikken bier meebrachten. Opvallend: de geplande optocht ging uiteindelijk niet door. “De slechte weersomstandigheden hebben die plannen letterlijk in het water gegooid. De meesten wilden met een bus of taxi richting stadion”, zegt politiewoordvoerster Lien Depoorter.

Bier, bier en nog eens bier. Veel beter valt de passage van de Britse supporters niet te omschrijven. Al om 10.30 uur begonnen de eerste fans te aperitieven op de Eiermarkt. Kort na de middag stonden zo’n 250 voetballiefhebbers samen op de Eiermarkt. Op de Markt zelf bleef het opvallend rustig. Buiten een tekstkar van de politie met instructies voor de fans, viel er niks te zien. Wie niet op de Eiermarkt stond, had zijn toevlucht genomen naar één van de omliggende cafés. Vooral de Irish Pub zat de hele namiddag vol met Britten.

Geen incidenten

Opvallend: de fans die samentroepten op de Eiermarkt, hadden hoofdzakelijk hun eigen voorraad bier ingeslagen in de supermarkt. Geen onlogische keuze, als je weet dat ze aan de mobiele tapinstallaties 5,5 euro vroegen per grote pint. “Toch is dat voor ons niet zo aangenaam”, klonk het in de omliggende cafés. Al hadden ze daar op de Markt helemaal geen last van. “Wij hebben honderden supporters over de vloer gekregen. Eigen drank mochten ze niet meenemen. Het is natuurlijk nog anders als ze zoals op de Eiermarkt buiten verzamelen op een plein. Voor ons was het zeker een topdag”, zegt Luc Van Lessen van Le Grand Café Belfort. De Manchester-fans lieten het allemaal evenwel niet aan hun hart komen. Wie niet aan het drinken was, was luidkeels aan het zingen en omgekeerd. Tot incidenten kwam het evenwel niet. “In de buurt van het stadion hielden we filtercontroles, maar alles samen verliep hun doortocht zeer rustig”, zegt politiewoordvoerster Lien Depoorter. Op enkele rookbommetjes na hield iedereen zich gedeisd. Eén supporter moest wel verzorgd worden in een ambulance door overmatig alcoholgebruik.

Optocht

Om 16.30 uur moesten de Britse fans verzamelen op de Markt, waarna het in groep richting Jan Breydelstadion ging. Althans, in theorie. Op voorhand was het moeilijk te voorspellen hoeveel supporters zich zouden melden, maar uiteindelijk kwam van de optocht niks in huis. Door de felle regen wou quasi niemand de afstand te voet overbruggen. De fans kozen dan ook voor de bus of een taxi.

Meer over Eiermarkt

sport

sportdiscipline

voetbal

Markt