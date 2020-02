Manchester-fans drinken véél bier, maar politie noteert geen enkel incident Mathias Mariën

21 februari 2020

14u27 0 Brugge De doortocht van de supporters van Manchester United is zonder noemenswaardige incidenten. Zowel voor als na de wedstrijd moest de politie nergens tussenbeide komen. Enkel twee Britse fans moesten verzorging krijgen omdat ze te diep in het glas hadden gekeken.

De politie had de wedstrijd nochtans aangestipt als een risicowedstrijd nadat het bij een eerdere ontmoeting in 2015 al tot confrontaties kwam tussen beide supportersgroepen in de binnenstad. Die vrees bleek achteraf gezien nergens voor nodig. De Britse fans hielden zich vooral bezig met het drinken van bier en zingen.