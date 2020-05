Man zet Thaïse masseuse mes op de keel en slaat caféganger het ziekenhuis in Siebe De Voogt

12 mei 2020

14u25 1 Brugge Een 42-jarige Bruggeling heeft 30 maanden cel gekregen voor slagen en verwondingen tegenover een caféganger en de afpersing van een Thaïse masseuse. N.M. zette de vrouw vorig jaar een mes op de keel, omdat hij naar eigen zeggen nog geld tegoed had van haar baas.

De Brugse politie werd op 23 juni vorig jaar naar het AZ Sint-Lucas geroepen, waar een oudere man was opgenomen met een kaakbeenbreuk en gebroken oogkas. Het slachtoffer herinnerde zich dat hij de avond voordien naar het schoolfeest van z'n kleindochter was geweest, maar kon geen verklaring geven voor zijn verwondingen. Onderzoek bracht aan het licht dat de man na het schoolfeest naar café De Boom In was getrokken in Assebroek. Volgens de uitbater had hij het aan de stok gekregen met een andere klant, die hem “pedofiel” had genoemd. Hij had beiden buiten gezet en trof het slachtoffer kort nadien gewond op straat aan. De man bleek te zijn aangevallen door Bruggeling N.M. (42). Hij verklaarde aan de politie dat het slachtoffer z'n zoon had betast en hij daardoor over de rooie was gegaan.

Precies een maand later liet N.M. opnieuw van zich horen. Rond 21.15 uur drong hij een Thaïs massagesalon in de Blekerijstraat in Assebroek binnen langs de achterzijde. Hij zette een masseuse een mes op de keel en dwong haar 120 euro af te geven. Kort nadien kon de politie N.M. in de boeien slaan. Hij had een mes in z'n short steken en nog twee andere koksmessen op z’n rug verborgen. De Bruggeling vertelde tijdens z’n verhoor dat de uitbater hem nog geld moest. Aanvankelijk ontkende hij dat hij de masseuse een mes op de keel zette, maar op de zitting ging hij uiteindelijk toch door de knieën. De rechter legde hem dinsdagmorgen een effectieve gevangenisstraf van 30 maanden op.