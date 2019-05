Man wandelt vol restaurant binnen en besteelt personeel: “Geen greintje respect” Mathias Mariën

27 mei 2019

13u38 7 Brugge Restaurant ‘Mister Spaghetti’ in Brugge heeft afgelopen weekend ongewenst bezoek gekregen: in volle service kwam een man de zaak binnen en bestal zonder schaamte de personeelsleden die aan het werk waren.

De dief wandelde rustig het restaurant binnen en stapte naar achter, waar hij de privéruimte binnenging. Daar doorzocht hij de portefeuilles en handtassen van het aanwezige personeel. Pas achteraf kwam de diefstal aan het licht. “Het is natuurlijk heel erg dat zoiets gebeurt. Sommige mensen hebben geen greintje respect meer”, zegt zaakvoerder Samuel Van Opdenbosch. “We gaan nu bekijken hoe we eventueel zelf ons personeel kunnen vergoeden. Het is ver gekomen dat je de berging tijdens de openingsuren niet meer kan openlaten.” Het restaurant deelde een beeld van de dief via sociale media en hoopt dat de man alsnog wordt gevat. “Al doen we het vooral om andere horecamensen te waarschuwen", besluit Samuel.