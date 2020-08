Man staat terecht voor poging tot doodslag op z'n vriendin, maar beweert dat het om “ruwe seks” ging Siebe De Voogt

17 augustus 2020

15u15 2 Brugge Een 33-jarige Bruggeling riskeert een effectieve celstraf van 37 maanden voor poging tot doodslag op en de verkrachting van zijn vriendin. Begin dit jaar zou M.K. de vrouw hebben willen verstikken met een kussen, nadat hij haar volgens de burgerlijke partij ook had verkracht. Zelf beweert de man dat het gewoon om “ruwe seks” ging.

De feiten speelden zich op 9 februari af in de woning van het toenmalige koppel in de Gouden-Handstraat in Brugge. De man en z’n 29-jarige vriendin hadden al even echtelijke problemen na een miskraam en sliepen in aparte kamers. Toen M.K. rond 4 uur dronken thuiskwam, drong hij volgens de burgerlijke partij de kamer van het slachtoffer binnen. “Terwijl ze nog lag te slapen, trok hij haar pyjama af en probeerde seks te hebben”, pleitte haar advocaat Filip Ducheyne. “Toen ze riep dat ze de politie zou bellen, werd hij helemaal uitzinnig. Hij penetreerde haar meermaals tegen haar zin en hield een kussen op haar gezicht. Zij beet en krabde hem en vocht voor haar leven. Uiteindelijk is ze kunnen vluchten naar een van de buren.”

Nachtmerries

De politie trof er de vrouw blootsvoets aan. Ze was compleet over haar toeren. “De feiten hebben een diepe indruk nagelaten op mijn cliënte”, stelde meester Ducheyne, die een schadevergoeding vorderde van meer dan 40.000 euro en een straat- en contactverbod. “Ze heeft nog altijd nachtmerries en heeft geen vertrouwen meer in mannen.” Het parket vorderde 37 maanden cel voor M.K. De man stond ook terecht voor een eerder geval van intrafamiliaal geweld tegenover het slachtoffer. Ook een ex-vriendin getuigde tijdens het onderzoek hoe hij in het verleden al agressief was tegenover haar. “De feiten zijn blijkbaar een terugkerend fenomeen”, stelde procureur Lode Vandaele. “Het zit in het systeem van de beklaagde om dergelijk gedrag te stellen.”

Het ging gewoon om ruwe seks. Vandaar de wurgsporen in haar hals. Plots is zij hard beginnen roepen. Omdat de buren eerder al klaagden over geluidsoverlast, nam hij de ongelukkige beslissing om dat kussen op haar mond te duwen Alexander Verstraete

Ruwe seks

De verdediging vroeg maandagmorgen de vrijspraak voor de verkrachting en poging tot doodslag. Volgens de advocaat van M.K. hadden zijn cliënt en diens toenmalige vriendin ook na hun breuk nog enkele keren seks. “Ook de avond zelf stemde zij toe om seks te hebben”, pleitte meester Alexander Verstraete. “Dat heeft ze zelf aangegeven tijdens haar herverhoor. Het ging gewoon om ruwe seks. Vandaar de wurgsporen in haar hals. Plots is zij hard beginnen roepen. Omdat de buren eerder al klaagden over geluidsoverlast, nam hij de ongelukkige beslissing om dat kussen op haar mond te duwen. Hij had echter absoluut niet de bedoeling om haar te doden en heeft het kussen zelf weggehaald.”

Vonnis volgt op 28 augustus.