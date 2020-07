Man staat op blote voeten en met aardappelmes in het midden van de nacht aan deur in Brugge Mathias Mariën

16 juli 2020

11u05 0 Brugge De politie van Brugge heeft donderdagochtend in de ruime omgeving van Geervelde in Assebroek gezocht naar een man op blote voeten. Kort voordien had diezelfde persoon aangebeld bij een willekeurig iemand met een aardappelmes in zijn hand.

De bewoonster van het huis deed de deur niet open en zag via het raam hoe de schijnbaar dronken man daar stond. “Ik moest hier zijn”, sprak hij in het West-Vlaams. Omdat de man een mes bij zich had en op blote voeten was, belde de vrouw daarop de politie. De feiten speelden zich af rond 5 uur. “Onze patrouille kon hem uiteindelijk niet meer aantreffen”, zegt woordvoerster Lien Depoorter. Voorlopig blijft het dus onduidelijk wat de man daar deed met een mesje in zijn handen.