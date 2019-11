Man springt vrouw achterna in Brugse reien: brandweer helpt koppel uit benarde situatie Mathias Mariën

20 november 2019

06u53 0 Brugge De brandweer van Brugge heeft afgelopen nacht twee mensen uit de Brugse reien gehaald. Dat gebeurde langs de Rozenhoedkaai.

De oproep van de mensen te water kwam omstreeks 1.30 uur binnen. Een vrouw was er om onduidelijke reden in het water beland, waarna haar vriend besloot haar achterna te springen. De hulpdiensten snelden massaal ter plaatse en met behulp van de ladderwagen en een duiker konden ze uiteindelijk relatief snel uit de reien gehaald worden. Ze werden ter plaatse verzorgd in de ambulance. Over hun toestand en de precieze omstandigheden is momenteel weinig bekend.