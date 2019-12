Man smokkelt drugs binnen in gevangenis om te gebruiken met vriendin tijdens ongestoord bezoek: 2 jaar cel Siebe De Voogt

09 december 2019

16u09 0 Brugge Een 28-jarige man uit Eeklo heeft 2 jaar cel gekregen voor het binnensmokkelen van drugs in de gevangenis van Brugge. Bart W. wilde de drugs samen met z’n vriendin gebruiken tijdens het ongestoord bezoek.

Het gevangenispersoneel betrapte de twintiger op 6 mei dit jaar, toen hij zich aanmeldde voor het ongestoord bezoek met zijn vriendin die er een celstraf uitzat. De man bleek vijf insulinespuiten, meer dan 2 gram marihuana, ruim 9 grams speed en 60 milliliter opgeloste speed op zak te hebben. In zijn locker troffen agenten nog eens 2,5 gram speed en wat ascorbinezuur aan: een product voor het gebruik van heroïne. Uit het sms-verkeer van Bart W. bleek dat hij vaak contact had met de vriend van de celgenote van z’n vriendin. De mannen bleken hen te bevoorraden met speed, cocaïne en bromazepam. W. had in z’n portefeuille zelfs een briefje zitten met de bestellingen van z’n vriendin. De man bekende dat hij sinds augustus vorig jaar gemiddeld één keer per maand drugs binnensmokkelde in de gevangenis. Zijn vriendin zit er een celstraf van 3 jaar uit voor haar activiteiten als heroïnekoerier. W. vroeg de rechter tevergeefs om een werkstraf te mogen uitvoeren. De man werd in het verleden zelf al veroordeeld in drugsdossiers.