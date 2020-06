Man schopt 80-jarige in elkaar op straat, “omdat hij niet meer zo vlot rijdt in het verkeer” Siebe De Voogt

09 juni 2020

13u00 0 Brugge Een 54-jarige Bruggeling hangt een werkstraf boven het hoofd voor een zwaar geval van verkeersagressie. G.S. schopte een 80-jarige man in elkaar op straat. De reden? Het slachtoffer reed volgens de vijftiger niet meer zo vlot in het verkeer.

De verwerpelijke feiten speelden zich op 17 juli 2018 af in Brugge. G.S. (54) vond klaarblijkelijk dat het 80-jarige slachtoffer niet vlot genoeg meer reed en stapte net als de bejaarde man uit z'n wagen. Die laatste kreeg daarop verscheidene trappen te verwerken. “Het was niet zomaar een schopje”, stelde de procureur. “Het slachtoffer had verwondingen aan zijn borstkas en heel grote blauwe plekken op zijn bovenbenen. De beklaagde trapte hem ook in zijn kruis.” De bejaarde man was na de feiten anderhalve maand buiten strijd. Hij kon zich de nummerplaat van zijn belager herinneren en zo kon G.S. worden opgepakt.

Volgens het parket beweerde de man aanvankelijk dat het slachtoffer zich zelf agressief had gedragen en hij zich enkel had verweerd. “Maar die verklaring is absoluut ongeloofwaardig. Wij vorderen een werkstraf.” De verdediging kon zich vinden in die vordering. “Iedereen kan zich wel eens eens ergeren in het verkeer, maar dit is absoluut niet de manier om daarop te reageren”, pleitte meester Emily De Ceuninck. Uitspraak op 30 juni.