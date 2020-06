Man organiseert in volle coronacrisis drink aan café van z'n ouders: parket vraagt 1 maand cel Siebe De Voogt

03 juni 2020

15u24 0 Brugge Een 35-jarige Bruggeling riskeert een maand cel en 800 euro boete voor het niet-naleven van de coronamaatregelen. Steven V. kwam samen met enkele vrienden in het park en nodigde later op de dag ook enkele kameraden uit voor een drink aan het café van z'n ouders.

De feiten speelden zich af op 14 april. Die dag trof de politie Steven V. een eerste keer aan in het park. Hij was er volgens het parket aan het drinken met enkele vrienden en weigerde ook z’n minnelijke schikking te betalen. Later op de dag was het opnieuw prijs. V. nodigde enkele kameraden uit aan het café van z'n ouders om samen een drankje te drinken voor een nabijgelegen garagebox. De politie kreeg lucht van de bijeenkomst en stelde een proces-verbaal op. V. moest zich woensdagmorgen voor de Brugse strafrechter verantwoorden, maar kwam niet opdagen voor z'n proces. Hij riskeert bij verstek 1 maand cel en 800 euro boete. Vonnis op 24 juni.