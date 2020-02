Man ontkent poging tot doodslag op zijn vriendin: “Het ging om wurgseks” Siebe De Voogt

14 februari 2020

15u13 2 Brugge Een Poolse Bruggeling zit in de cel op verdenking van poging tot doodslag op zijn vriendin. Het slachtoffer beweert dat ze verkracht werd door haar vriend en dat hij haar nadien probeerde te wurgen. De man zelf ontkent dit en stelt dat het om wurgseks ging.

De verdachte werd zondagmorgen in alle vroegte in de boeien geslagen door de politie. Zijn vriendin beweerde dat hij haar verkrachtte en nadien probeerde te wurgen. In haar hals werden effectief wurgsporen aangetroffen. Toch ontkent haar vriend de feiten. “Mijn cliënt verklaart dat het om vrij brutale seks ging, waar ook zij haar toestemming voor had gegeven”, reageert zijn advocaat Alexander Verstraete. “Hij ontkent dat hij haar dood wilde.” Het slachtoffer is naar eigen zeggen emotioneel getekend door de feiten. Haar vriend werd afgelopen weekend nog aangehouden door de onderzoeksrechter op verdenking van poging tot doodslag en verkrachting. De Brugse raadkamer verlengde zijn aanhouding vrijdagmorgen met een maand.