Man ontkent dat hij agent vol in het gezicht spuwde en hem twee elleboogstoten gaf Siebe De Voogt

17 september 2020

14u06 0 Brugge Een 40-jarige man uit Oudenburg riskeert een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden, omdat hij een inspecteur van de Brugse politie elleboogstoten zou gegeven hebben. Bart B. zou de man ook vol in het gezicht gespuwd hebben, maar ontkent dat met klem.

Het slachtoffer en een collega moesten op 24 mei dit jaar naar de woning van de ex-vrouw van Bart B. uit Oudenburg. De veertiger lag er in een discussie verwikkeld met de nieuwe vriend van z'n ex over het hoederecht. De 14-jarige zoon van B. weigerde mee te komen met z'n vader en die was daar niet mee akkoord. De twee politie-inspecteurs probeerden de situatie te ontmijnen. Het slachtoffer stuurde Bart B. naar binnen, maar die zou zich plots omgedraaid hebben en in het gezicht van de man gespuwd hebben.

Vrees voor corona

De inspecteur en zijn collega probeerden de veertiger te boeien, maar die sloeg volgens de burgerlijke partij wild in het rond. Hij zou het slachtoffer daarbij twee elleboogstoten gegeven hebben in z'n gezicht, met een open snijwonde in het voorhoofd en een kneuzing aan het oog tot gevolg. De inspecteur was door de klappen 16 dagen arbeidsongeschikt en vordert zo’n 3.000 euro schadevergoeding. “Mijn cliënt heeft 5 dagen in onzekerheid geleefd over het feit of hij al dan niet besmet was met corona", pleitte z'n advocaat. “Gelukkig was de test van de beklaagde negatief.”

Bart B. riskeert een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden. De man geeft enkel de weerspannigheid toe. “Mijn cliënt heeft alleen z'n keel geschraapt en z'n neus opgetrokken", stelde zijn advocaat. “Hij heeft absoluut niet gespuwd of een elleboogstoot uitgedeeld. Het slachtoffer bezeerde zich aan de klink van de voordeur.” Op 15 oktober doet de rechter uitspraak in het dossier.