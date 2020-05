Man krijgt jaar celstraf voor aanranding minderjarig meisje in opvangcentrum voor asielzoekers Siebe De Voogt

18 mei 2020

12u43 5 Brugge Een 25-jarige Somaliër kreeg een jaar celstraf met uitstel voor de aanranding van een 14-jarig meisje in een Brugs opvangcentrum voor asielzoekers. Het slachtoffer werd ‘s nachts in haar bed betast door M.W., al ontkende die dat met klem.

De feiten speelden zich af op 25 oktober vorig jaar in het opvangcentrum van het Rode Kruis in de Vlamingstraat. Het 14-jarige slachtoffer uit Mauritanië lag die nacht te slapen in haar bed, toen ze plots een hand in haar slipje en over haar borsten voelde gaan. Ze hoorde haar aanrander zeggen dat hij van haar hield en smeekte te stoppen. Toen hij bleef verder doen, riep ze haar zus die in dezelfde kamer lag te slapen. De aanrander nam daarop de vlucht.

De zus van het slachtoffer verklaarde aan de politie hoe ze een man uit de kamer zag weglopen. Ze herkende hem als M.W. De Somaliër werd in de boeien geslagen en aangehouden door de onderzoeksrechter. Hij ontkende de feiten met klem en beweerde dat het onmogelijk was om de vrouwenafdeling van het opvangcentrum na 22 uur te betreden. De rechtbank stelde maandagmorgen vast dat het onderzoek het tegendeel uitwees. Bovendien oordeelde de rechter dat de verklaringen van beide zussen overeenkomen en geloofwaardig zijn. M.W. werd zo veroordeeld tot 1 jaar celstraf met uitstel.