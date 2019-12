Man krijgt 18 maanden cel voor schietpartij aan het station in Brugge Siebe De Voogt

19 december 2019

14u11 0 Brugge Een 33-jarige Bruggeling heeft bij verstek een effectieve celstraf van 18 maanden gekregen voor een schietpartij voor het station. A.W. raakte afgelopen zomer een andere man in z’n gezicht met een luchtdrukpistool.

A.W. en z’n slachtoffer K.V. waren geen onbekenden voor elkaar. Beiden vochten al even een vete uit en kregen het op 1 augustus aan de stok op het Stationsplein. K.V. had op dat moment een relatie met de ex van A.W. Die laatste haalde plots een luchtdrukpistool boven en loste een schot. K.V. werd in z’n gezicht geraakt en liep een kleine wonde op in de buurt van z’n slaap. Hij nam na de feiten de vlucht. A.W. kwam vorige maand niet opdagen voor z’n proces. Zijn slachtoffer kreeg donderdagmorgen een schadevergoeding van 500 euro toegekend.