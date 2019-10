Man krijgt 100 uren werkstraf voor beroven van 74-jarige vrouw, zijn broer wordt vrijgesproken Siebe De Voogt

04 oktober 2019

13u51 0 Brugge Een 29-jarige Bruggeling moet een werkstraf van 100 uren uitvoeren voor het beroven van een 74-jarige vrouw. Zijn 31-jarige broer met wie hij de avond van de feiten naar de kerstmarkt was geweest, werd vrijgesproken.

De feiten speelden zich af in de nacht van 30 op 31 december, kort na middernacht. Een 74-jarige vrouw werd op de terugweg van de nachtwinkel naar huis geconfronteerd met T.D. (29) en A.D. (31). T.D. greep haar handtas en vluchtte weg. De man kon uiteindelijk korte tijd nadien worden opgepakt door de politie. Zijn broer A.D. werd ter plaatse staande gehouden door omstaanders. In zijn zakken trof de politie een schroevendraaier aan. “Maar daar had ik geen slechte bedoelingen mee”, vertelde hij vorige maand in de rechtbank. “Ik had m’n werkvest mee en die schroevendraaier was erin blijven zitten. Met de feiten had ik eigenlijk niets te maken. Ik liep gewoon mee met m’n broer.” De rechter had z’n twijfels bij de schuld van de Bruggeling en sprak hem vrijdagmorgen vrij. Zijn broer T.D. kreeg een werkstraf van 100 uren opgelegd. Hij had de avond van de feiten naar eigen zeggen enkele jenevers en Duvels gedronken op de kerstmarkt.